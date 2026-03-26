順調に進んでいた日英の貿易交渉が、最後の最後でまさかのストップ。原因は、英国側が譲歩を求めたある特産品だった。合意を遅らせ、大臣たちに「足踏み」を強いたその正体とは？強烈なにおいと極上の甘みを持ち、英国のプライドをかけた「スティルトン」。現地でその秘密を味わってきた。この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球を食べる」で2021年3月19日に配信された記事を再構成してお届けしています。本編記事はこ