アジアで拡大する高級ミニバン需要メルセデス・ベンツは、新型ミニバン『VLS』をベースにした最上位モデルとして、マイバッハ仕様を導入する予定だ。【画像】メルセデス・ベンツが「高級ミニバン」に注力【ビジョンVコンセプトを詳しく見る】全9枚このモデルの存在は、中国・北京で行われたマイバッハ『Sクラス』の改良モデル発表会において、メルセデス・ベンツ・グループCEOのオラ・ケレニウス氏によって明らかにされた。新型