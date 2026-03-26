マドリードでのルーキーテストジャガーTCSレーシングは、ABB FIAフォーミュラE世界選手権2025/2026シーズン第6戦マドリードEプリでの1-2フィニッシュ直後、3月22日にハラマ・サーキットで行われたルーキーテストに野田樹潤（JUJU）とブライス・アロンを参加させた。【画像】野田・アロン両選手が参加したマドリードでのルーキーテストの様子全13枚野田は昨年11月のバレンシアでのオールウーマンテストに続く2度目の参加であり、