【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAの理事会は、現行の30球団にネバダ州ラスベガスとシアトルを本拠地とするチームを加えた32球団へ拡張を検討すると決定した。25日、AP通信が伝えた。NBAのシルバー・コミッショナーは「私たちが集中して取り組んでいるのはこの二つの都市だけだ」と述べた。拡張の実現は早ければ2028〜29年シーズンで、2球団が増えれば東西各カンファレンスが再編される可能性があるという。