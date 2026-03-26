■全国天気（26日）【西日本の天気】西日本の天気は、回復に向かう見込みです。すでに九州は晴れています。中国・四国も次第に晴れてくるでしょう。近畿も午後には晴れてくる見込みです。【東日本の天気】東海・北陸の雨は、朝のうちに止みますが、雲の多い天気が続き、新潟では夕方から夜に再び雨が降るでしょう。関東は昼頃にかけてシトシトと雨が降り続き、午後から夜も雨が降ったり止んだりとなるでしょう。【北日本の天気】東