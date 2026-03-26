元乃木坂46の白石麻衣さん（33）が自身のYouTubeチャンネル「my channel」で最新の動画を投稿。初のコスプレ企画に挑戦し、ネット上で話題となっています。【写真】「やっぱり最強」「なにしても綺麗な人」絶賛された元乃木坂メンバー白石さんが挑戦したのは、本人が「絶賛今、だだはまりしている」という人気漫画「チェンソーマン」の主要キャラクター「マキマ」。動画内ではスタッフと和気あいあいと「チェンソーマン」愛