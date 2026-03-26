「男性はちょっとの病気で大げさに騒ぐ」という説がSNSなどでよく話題になる。【漫画】「本気で病院送りにしてやろうか？」全編を見る風邪やインフルエンザなどの場合でも、瀕死の病のように大げさに訴える男性が多いことから、欧米では「Man Flu（マン・フル）」と呼ばれている。まさにそんな「マンフル」なパパを描いた漫画をX（旧Twitter）に投稿したのは、漫画家の伊東（@ito_44_3）さん。「本気で病院送りにしてやろうか？」