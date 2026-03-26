ロシアのウクライナ侵攻が続く中、米国がイスラエルと共にイランを攻撃し、世界は一段ときな臭くなってきた。世界最強の軍事力を持つ二つの国が（どちらも国連の常任理事国だ）、国連憲章違反と言われながら平然と他国を攻撃する現実を前に、無力感を覚えざるを得ない。とはいえそんな時代でも、かつての戦争の傷跡を見て、平和のありがたさを再確認することは意味のない行為ではないだろう。そんな思いで、広島・原爆ドームと並び