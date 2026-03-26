新時代の「カッコインテグラ！」に注目2026年秋もしくは冬、1980年代から1990年代に人気を博したホンダのホットモデル「インテグラ（INTEGRA）」が、約20年ぶりとなる“日本復帰”を果たします。今回は米国からの輸入車となるようですが、どのようなクルマとなってやってくるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがホンダの“5人乗り”スポーツカー「新型インテグラ」です！ 画像で見る（23枚）1985年に登場した「クイ