ロッテは25日、3月27日の開幕戦にあわせマリーンズストアミュージアム店をリニューアルオープンすることになったと発表した。このリニューアルでは、店舗面積を従来の約1.5倍に拡張して商品の品揃えを強化したほか、新たにセルフレジを導入するなど、レジ台数を最大33台に増設した。これにより、試合前の混雑時でも、スムーズに店内を移動して商品を選び、会計まで進めるレイアウトとなっている。また、店内の内装は球団のコ