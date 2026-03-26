「ローソンストア100」は、4月1日（水）〜4月28日（火）の期間、パンやごはんなどの主食カテゴリーを中心としたおトク企画を、全国の店舗で実施する。【写真】ドーナツも対象！お得なキャンペーンの詳細■前半＆後半の2段構成で展開今回、新生活や生活環境の変化が多い時期に実施されるのは、日常の食事の中でも利用頻度の高い“主食”にフォーカスした企画。前半は朝食や軽食にぴったりな“パン”、後半はランチや夕食に便