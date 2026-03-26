【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は25日、過去のアフリカ人奴隷の人身売買を「人道に対する最も重大な犯罪」と宣言し、賠償を求める決議案を123カ国の賛成で採択した。米国とイスラエル、アルゼンチンの3カ国が反対した。総会決議に法的拘束力はない。決議案はガーナが提出を主導。日本や英国、フランスなど52カ国は棄権票を投じた。決議案は400年にわたり数百万人のアフリカ人が奴隷として搾取されたとし、賠償は「