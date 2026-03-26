東大阪大（大阪府東大阪市）が短期大学部介護福祉学科の留学生入試で特定の受験生を優遇し合格させていた問題で、同大学は２５日、再発防止策をまとめた「入試改善計画書」を公表した。不公正な合否判定で不合格となった留学生１人については、今春の入学を認める方針。２月２６日付で文部科学省に計画書を提出した。同大学の第三者委員会の調査報告書によると、同大学は２０２５年度入試で、合格の基準を下回った受験生８人の