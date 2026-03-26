女優・新木優子(32)が26日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「LAでの #ootd」と書き出した新木。ホテルでの自撮り写真をアップした。着用ブランドをメンションで紹介。夏を先取りしたノースリーブのトップスにカジュアルなジーンズ姿でファンを魅了した。ファンからは「ゆんぴょのスタイルが良すぎて見とれちゃいました」「可愛い」「日本一美人」「絵になる美しさ」「可愛い過ぎるよぉ」「優子ちゃんの