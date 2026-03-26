◆プロレスリング・ノア「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６」（２５日、東京・品川ステラボール）観衆４５５プロレスリング・ノアは２５日、東京・品川ステラボールで「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６」を開催した。第６試合の６人タッグマッチで「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡが「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也と初対決。ＯＺＡＷＡはマサ北宮、杉浦貴と組み、内藤は、ＢＵＳ