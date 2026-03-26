メンバー７人での完全体カムバックを果たした「ＢＴＳ」のＳＵＧＡが２６日、自身のインスタグラムを更新した。２０日にリリースした５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」のタイトル曲「ＳＷＩＭ」に合わせ、グループの信念にもなっている「前に進み続けよう」という意味がこもった「ＫＥＥＰＳＷＩＭＭＩＮＧ」と記し、ニットトップスにパンツとオールブラックのコーディネート姿のショットをアップした。現在ニューヨ