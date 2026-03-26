ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に愛媛・西予市から生出演した。この日は月に１度の「出張中継」。市内から出演した安住アナは西予市がかつて城下町として栄えたことなどを紹介した。その上で今回、愛媛からの中継に「愛媛の中継を盛り上げてくださいました豊福アナウンサーが今日で番組出演最後ということでこの中継コーナー、華々しく