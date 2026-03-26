フリーアナウンサーのヒロド歩美さん（34）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。奇跡的な再会があったことを報告した。ヒロドアナは、テレビ朝日系の夜の報道情報番組「報道ステーション」のスポーツキャスター、夏の甲子園のダイジェスト番組「熱闘甲子園」のMCで知られる。「まさか26年ぶりに東京ドームで」「ちょっとこの感動を共有してもいいですか？笑」そう書きだしたヒロドアナは、WBC（ワールド・ベースボール・