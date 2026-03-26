アマチュアに非常に多いフリップ動作 フェース面をボールに当てに行くとフリップする 左手首を甲側に折りながらボールをとらえる動作をフリップと言い、アマチュアには非常に多い動きです。おそらくほとんどのアマチュアがフリップしていますし、女子プロのツアー選手レベルで