上田桃子も実践するゴルフが大きく変わる氣のイメージとは 氣はまっすぐに出るエネルギー、消防ホースと水をイメージする 臍下丹田に集めた氣ですが、集めただけで出さなければ(使わなければ)意味がありません。そこで「氣を出す」とはどういうことかを、考えみましょう。