【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00 予想N/A前回-24.7（Gfk消費者信頼感) 【米国】 新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30 予想21.2万件前回20.5万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14） 予想184.9万件前回185.7万件（継続受給者数) 【南アフリカ】 中銀政策金利（3月）22:00 予想6.75%前回6.75%（南ア中銀政策金利) 【メキ