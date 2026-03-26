豪中銀総裁補佐さらなる利上げが必要になる可能性インフレ加速懸念 ケント豪中銀総裁補佐は、原油高が豪州のインフレをさらに加速させる恐れがあると語った。 原油高によるインフレ加速は中立金利を押し上げる可能性がある、より引き締め的な政策姿勢を必要とするだろう。戦争が長引けば長引くほど経済的影響は大きくなる。インフレが高止まりし、中銀目標値を上回る可能性が高い場合は金融引き締め政策が必要になる。