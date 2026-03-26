着なくなったユニクロのダウンジャケットとハギレで“1点もの”のコートを作ったYouTube動画に反響があり、「まさかの使い方…！」「暖かくて可愛いなんてアイデアが天才」など驚きの声が寄せられている。動画を投稿したのは、アメリカから「365日手作り服」の暮らしを発信するまちこさん（@machiko_hariyama）。制作の裏話やパッチワークのコツについて話を聞いた。【写真】ユニクロダウン、リメイク完成品は…？■「服はもっと