元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が26日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「現在発売中のMAQUIAオフショット」と書き出した柏木。ふんわりとしたブラウスが女性らしい姿をアップした。「カメラ目線は一枚もありませんでした〜！」とコメント。笑顔で窓の外を見つめる様子を披露した。ファンからは「ゆきりんかわいい」「可愛い！透明感！」「キレイ」「めっちゃ可愛い」「袖が可愛いデザインですね」