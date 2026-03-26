アメリカの郵政公社＝USPSは25日、小包などの郵送料金を来月から一時的に値上げする計画を発表しました。燃料費の高騰など輸送コストが上昇したことへの対応としています。USPSは25日、小包や速達の郵便物の郵送料金を8％値上げする計画を発表しました。監督機関である郵便規制委員会に承認されれば、来月26日から料金を改定し、来年1月17日まで継続するとしています。中東情勢を受けた燃料費の高騰への対応で、USPSは「輸送コスト