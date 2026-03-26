今回は、子どもが熱を出し、夫に看病を頼んだ結果についてのエピソードを紹介します。何のための父親なのか…「私は4歳の子どもと夫と暮らしていますが、夫は家事も育児もまったくやらないのに、なぜか自分のことをイクメンだと思っています。そんなある日、子どもが高熱を出し、子どものために買い物に行きたかったので、夫に『買い物の間、子どもの看病をして』『逃げたら即離婚だから』と伝えました。というのも夫は以前、私が