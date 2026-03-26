主力選手に負傷者が相次いでいる中、国際Aマッチ通算66試合出場は今回の招集メンバーで最多キャップ数。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は「経験の部分で言えば試合数では一番あるほうなので、プレーでしっかりと引っ張っていけたら」とリーダーシップを持ってイギリス遠征を戦っていく構えだ。今回のイギリス遠征では長友佑都(144試合)、南野拓実(73試合)、遠藤航(72試合)が負傷のためメンバー外。期せずして若返りが図られたメン