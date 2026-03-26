ゴールから大きく遠ざかった3か月間を経て、日本のエースが調子を取り戻している。FW上田綺世(フェイエノールト)は3月に入って4試合4ゴールの結果を引っさげ、日本代表のイギリス遠征に合流。スコットランド、イングランドの2試合に向けて「W杯前の戦術練度を上げる最後のテストマッチでありつつ、僕らのアピールの場でもあると思う。しっかりと結果にこだわりながら、自分たちが良い準備をして100%を発揮することが大事」と意