3月26日・27日の2夜連続で放送される特集ドラマ『片想い』（NHK総合）は、日本を代表する脚本家・岡田惠和がオリジナルで描き出す、究極の“片想い”ラブストーリーだ。舞台は、緑豊かな岩手県・盛岡市。南部鉄器の店で母と暮らす優衣と、隣の豆腐屋で育ち、東京の小さなデザイン会社で働くケンケン（健二）。幼なじみの二人が織りなす、不器用で愛おしい日々が描かれる。 参考：芦田愛菜、役所広司の迫力で入った