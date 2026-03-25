デザイナーの佐々木悟が手掛ける「ササキ サトル（SASAKI SATORU）」が、ROKU AOYAMAでポップアップを開催する。期間は3月27日から4月5日まで。【画像をもっと見る】同ブランドは、2019年に設立。「PERFECT IMPERFECTION＝完璧な不完全さ」をブランドコンセプトに掲げ、普遍的な衣服にあえて不規則なデザインを落とし込んだアイテムを製作している。ポップアップでは、レイヤードの入ったミニロングスカート