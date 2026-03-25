三陽商会が運営するオリジナルブランド「エス エッセンシャルズ（S.ESSENTIALS）」が、紺ブレザーシリーズの第3弾「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」を発売した。現在、ブランド複合型店舗「サンヨー エッセンシャルズ」の6店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】同アイテムは、「100年コート」に続く定番ジャケットを目指して開発した新商品。「ジャケットは疲れる」という概念を覆すこと