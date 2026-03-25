ジュンが運営するコンセプトストア「ヴイエー（V.A.）」が、イベント「V.A.A.™️ WORLD’S FAIR @V.A.」を開催する。期間は3月28日から31日まで。【画像をもっと見る】同イベントは、「ヴァージル・アブロー・アーカイブ™（Virgil Abloh Archive™）」と「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」が、故ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）によるオリジナルデ