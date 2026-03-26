26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の5万3600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61843.57円ボリンジャーバンド3σ 59632.78円ボリンジャーバンド2σ 57421.99円ボリンジャーバンド1σ 55337.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55211.20円25日移動平均 55065.00円一目均衡表・基準線 53749.62円25日日経