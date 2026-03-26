26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.5ポイント高の3634ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4085.27ポイントボリンジャーバンド3σ 3957.67ポイントボリンジャーバンド2σ 3830.08ポイントボリンジャーバンド1σ 3726.88ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3702.48ポイント25日移動平均 3694.25ポイント一目