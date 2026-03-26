26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の715ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 811.50ポイントボリンジャーバンド3σ 791.01ポイントボリンジャーバンド2σ 770.53ポイントボリンジャーバンド1σ 750.04ポイント25日移動平均 741.48ポイント25日東証グロース市場250指数現物終値