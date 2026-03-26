大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53600+120 （+0.22％） TOPIX先物3634.0+13.5 （+0.37％） シカゴ日経平均先物53640+160 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 25日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米国がイランに和平案を提示したことで、中東の情勢悪化への警戒が薄れ、投資家のリスク回避姿勢がやや後退した。原油先物価格が下落したほか、米長期