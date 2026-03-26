先進機能と上質感と三菱4WD哲学を継承 三菱が送り出したデリカミニは、スーパーハイトワゴンという軽自動車の枠組みに収まりながらも、「デリカ」の名に恥じない走破性を明確に与えられたモデルである。四輪駆動仕様に対する徹底したチューニングは、すでに何度もリポートされているとおりだが、その真価は雪道でこそ明らかになる。 今回、スタッドレスタイヤ装着のフルタイム4WD仕様で積雪路での試乗を行った。 まず強調し