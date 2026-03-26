【キーウ共同】ウクライナがロシアに向けて発射した無人機の一部が23日から25日にかけ、北大西洋条約機構（NATO）加盟国のバルト3国に相次いで落下し、混乱が広がっている。ロシアによる電波妨害で進路を外れ、国境に近い地域に飛来したとみられる。各国は防空強化などの対応を迫られそうだ。リトアニアでは23日、湖に落下。ラトビアでは25日、南部に墜落し、エストニアでも同日、発電所の煙突に衝突した。いずれも人的被害は