インスタグラム更新カーリングの女子世界選手権に日本代表として出場したロコ・ソラーレの吉田知那美が25日、自身のインスタグラムを更新。ライバルチームのコーチに広めた日本のお菓子を明かした。2016年に世界選手権で銀メダルを獲得したロコ。今大会は3位決定戦でスウェーデンに敗れて4位となり、10年ぶりの表彰台に届かなかった。今大会、小穴桃里が助っ人としてチームに加わりサードとして1次リーグ5試合に出場。吉田知