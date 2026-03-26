地道に努力を重ねていれば、いずれ成果はついてくる──そんな思いを胸に仕事を続けてきたのに、実際には期待どおりに進まないこともあります。とりわけ春の変化の多い時期には、気持ちが状況に追いつかなくなる場面もあるでしょう。今回は、筆者の友人が実際に経験した出来事をご紹介します。 突きつけられた「派遣切り」の現実