FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督最新作『だぁれかさんとアソぼ？』より、特報とポスタービジュアル、さらにキャスト情報が解禁された。【動画】“絶対にやってはいけない遊び”を描く学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』特報本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西寿々歌）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗え