【ダンバートン（英国）２５日＝金川誉】日本代表は２５日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、合宿２日目のトレーニングを行った。昨年１１月に負った左手骨折から復帰したＧＫ鈴木彩艶（２３＝イタリア１部パルマ）は、一時「８」まで低下した左手握力を戻した経緯などを明かし、この代表活動を経てベストコンディションを取り戻す決意を明かした。絶対的守護神が帰ってきた。鈴木彩は約５か