近年クレジットカードの不正利用は年々増えており、警戒を強めている方は多いだろう。津夏なつなさんの作品『高額請求』は、そんなクレジットカードにまつわるエピソードだ。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1.5万いいねもの注目を集めた。 【漫画】「高額請求」を読む ある女性のスマホに、クレジットカードの請求額20万円のお支払い通知が届く。女性は「とくに大きな買い物なんてしていないの