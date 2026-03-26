アイドルグループ「miao」の元メンバーで、インフルエンサーの石田萌依がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。関西の名門大学と、料理の専門学校を同時に卒業したことを報告した。 【写真】白&ピンクの袴姿で卒業を報告した石田萌依上品な着こなし！ 石田は22日に「本日、立命館大学を卒業しました 同時に専門学校であるLe Cordon Bleuを修了しました」と報告した。Le Cordon Bleu（ル