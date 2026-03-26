吉本興業所属のピン芸人・いぜん（27）が24日、自身のX（旧ツイッター）で東京大学大学院を卒業したことを発表した。 【写真】卒業を報告した「いぜん」万里の長城ぐらい脚ながっ！ いぜんは「安田講堂の前の記念撮影の列、 万里の長城よりなげぇよ！ みんな卒業できてめでてぇよ！」と卒業を報告。学位授与式（大学の卒業式）の会場前で、アカデミックガウンを身にまとい、ポーズを決める自身の写真も添えた