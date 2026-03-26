リバプールFCウィメンのチームメイトが長野風花と清水梨紗を出迎えたなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、3月21日にAFC女子アジアカップ決勝でオーストラリアと対戦して1-0で勝利。2大会ぶり3度目のアジア制覇を果たした。出場した選手達が各所属クラブに戻っていくなか、イングランドのリバプールFCウィメンに所属するMF長野風花とDF清水梨紗は、チームメイト達から盛大な祝福で出迎えられた。リバプールFCウィメン