清水の北川航也が語るドウグラス「彼がいたからこそ自分がここまでやれている」清水エスパルスの右ウイング、副キャプテンのFW北川航也が懐かしのゴールパフォーマンスを披露した。3月22日のサンフレッチェ広島との百年構想リーグで勝負を決める3点目を決めた直後に、かつて清水で大活躍したブラジル人ストライカー、ドウグラスが十八番としたポーズの封印を解いた理由に迫った。（取材・文＝藤江直人）地球の裏側へ届け。感謝