当初今月末に開催される予定だったが、米国の対イラン戦争によって延期する案が議論されてきた米中首脳会談の開催時期が5月中旬に調整された。米国ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は25日（現地時間）の会見で、「ドナルド・トランプ大統領と習近平中国国家主席の待ち望まれていた会談が、5月14日〜15日に中国・北京で開催される予定であることをお知らせできてうれしく思う」と明らかにした。当初の計画より約6週間