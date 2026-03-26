米国がパキスタンを仲裁国としてイランに終戦のための15項目の提案を伝えたが､イランが｢戦争は我々の条件が満たされる時､（米国ではなく）我々の選択によって終わるだろう｣としてこれを拒否した｡ホルムズ海峡に対する法的権利の認定などを含む5つの条件を逆提案しながらだ｡当面､交渉で優位に立つための駆け引きが続くものとみられる｡25日（現地時間）､イラン国営プレスTVによると､イラン政治･安保高位当局者は､米国が複数の外交ル