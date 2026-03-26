「皇室と国民との懸け橋になりたい」。そんな願いから、警察に対して「ソフト警備」を望んでこられた秋篠宮家。時に紀子さまが強い言葉で護衛官を叱責されることもあった。お振る舞いは悠仁さまにも引き継がれ――。【画像】「手の振り方がそっくり……！」鮮やかなピーコックブルーのドレスをお召しの佳子さまと、隣に並ぶ悠仁さま紀子さまと悠仁さま霧雨が降りしきる中、黒塗りの車列が静かに滑り込んでいった。3月20日午後2